Вордпресс - в карточке товара поправить вывод картинки

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки221 просмотр

Поправить вывод картинки без искажения в карточке товара - миниатюры искажает

WordPress
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все быстро и в соответствии с ТЗ. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.
Все понятно по задачам. Оплата в срок без каких либо проблем. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад