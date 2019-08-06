Обновить сайт, Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок227 просмотров

детали в лс.

обновить сайт, компоненты, проверить корректность работы, исправить, если что-то не будет рабтать.

Joomla
6 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Спасибо, Борис. все четко.
Сотрудничество продолжаем, проблем нет!

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад