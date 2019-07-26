Не работает javascript в html на сайте

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Закрыт6 заявок228 просмотров

Ребята, всем привет. Я новичок в JS.  Вообщем есть код, который отлично работал в Fiddle (онлайн редактор js)

Но не работал на сайте.. Не мог понять почему.  Я ковырялся дня 2, по форумам искал ответы. 

Потом вдруг он перестал и в редакторе работать. 

Суть когда в том, что бы срабатывало однократно аудио при скролинге до определенного дива с классом "elem"

Вот собственно код:

JS Bin

А вот JS:

    ﻿var fired = false;

    var target = $('.elem');

    var targetPos = target.offset().top;

    var winHeight = $(window).height();

    var scrollToElem = targetPos - winHeight;

    $(window).scroll(function(){

      var winScrollTop = $(this).scrollTop();

      if(winScrollTop > scrollToElem && fired === false){

       var audio = new Audio('https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/examples/t-rex-roar.mp3');

    audio.play();fired = true;

      }

    });

    js продублировал в архиве,  при добавке на сайт добавляет знаки....

    Надеюсь на вашу помощь. Спасибо не равнодушным! 

    HTMLJavaScript
    6 лет назад
    Milovanov_01
    Алексей 
    35 лет
    6 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад

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