Имеется сайт (ссылка) стоматологической клиники, на нем уже создан кастомный тип записей Отзыв (используется в разделе Акции - там можно их увидеть). Необходимо создать страницу со списком всех отзывов с фильтром по услугам. Фильтр реализовать ...
Не работает javascript в html на сайте
Ребята, всем привет. Я новичок в JS. Вообщем есть код, который отлично работал в Fiddle (онлайн редактор js)
Но не работал на сайте.. Не мог понять почему. Я ковырялся дня 2, по форумам искал ответы.
Потом вдруг он перестал и в редакторе работать.
Суть когда в том, что бы срабатывало однократно аудио при скролинге до определенного дива с классом "elem"
Вот собственно код:
JS Bin
А вот JS:
var target = $('.elem');
var targetPos = target.offset().top;
var winHeight = $(window).height();
var scrollToElem = targetPos - winHeight;
$(window).scroll(function(){
var winScrollTop = $(this).scrollTop();
if(winScrollTop > scrollToElem && fired === false){
var audio = new Audio('https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/examples/t-rex-roar.mp3');
audio.play();fired = true;
}
});
js продублировал в архиве, при добавке на сайт добавляет знаки....
Надеюсь на вашу помощь. Спасибо не равнодушным!
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