Не работает javascript в html на сайте

Ребята, всем привет. Я новичок в JS. Вообщем есть код, который отлично работал в Fiddle (онлайн редактор js)

Но не работал на сайте.. Не мог понять почему. Я ковырялся дня 2, по форумам искал ответы.

Потом вдруг он перестал и в редакторе работать.

Суть когда в том, что бы срабатывало однократно аудио при скролинге до определенного дива с классом "elem"

Вот собственно код:

JS Bin

А вот JS:

var fired = false;

var target = $('.elem');

var targetPos = target.offset().top;

var winHeight = $(window).height();

var scrollToElem = targetPos - winHeight;

$(window).scroll(function(){

var winScrollTop = $(this).scrollTop();

if(winScrollTop > scrollToElem && fired === false){

var audio = new Audio('https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/examples/t-rex-roar.mp3');

audio.play();fired = true;

}

});

js продублировал в архиве, при добавке на сайт добавляет знаки....

Надеюсь на вашу помощь. Спасибо не равнодушным!