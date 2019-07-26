Написать парсер фотографий авто штрафов

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Закрыт4 заявки130 просмотров

У нас есть мобильное приложение, которое подгружает штрафы только для жителей Москвы  

Для жителей регионов и Санкт-Петербурга в частности загрузка фотографий отсутствует.  

Необходимо написать парсер/подгрузчик/обработчик, который подгружал бы фотографий либо автоматом, либо по запросу пользователя с каких либо ресурсов, аля гибдд точка рф

6 лет назад
stepannekras
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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