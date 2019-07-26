Необходимо на JavaScript сделать похожий на https://alvarotrigo.com/fullPage/функционал, а именно чтобы колесиком мышки можно было листать слайды. Больше ничего не требуется. Не хотим использовать скрипт по ссылке, т.к. есть много лишнего функционала. ...
Написать парсер фотографий авто штрафов
У нас есть мобильное приложение, которое подгружает штрафы только для жителей Москвы
Для жителей регионов и Санкт-Петербурга в частности загрузка фотографий отсутствует.
Необходимо написать парсер/подгрузчик/обработчик, который подгружал бы фотографий либо автоматом, либо по запросу пользователя с каких либо ресурсов, аля гибдд точка рф
Заявки фрилансеров
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