Написать бот для телеграмма

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Закрыт8 заявок164 просмотра

Необходимо написать бот для телеграмма. Питон+постгрес. Тз предоставлю

Python
6 лет назад
yurakrasilnikov
50 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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