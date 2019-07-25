WordPress. Исправить мелкие ошибки

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Закрыт6 заявок147 просмотров

1. Ошибка в адресе, сайт намешал все категории: http://prntscr.com/ojyw0y

2. Нужно добавить вывод артикула в админку Каталога

3. Сделать сортировку в каталоге по наименованию

WordPress
6 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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