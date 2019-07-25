Правки на сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок197 просмотров

Требуется помощь программиста по правкам на готовых сайтах.

Правок очень много, они разные. Front, Back end. По каждому заданию свои расценки. 

Постоянный дополнительный доход. Выплаты на кошельки или на карту. 

Работу можно начать уже сегодня. 

6 лет назад
balticit
Егоров 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров