Верстка сайта на OpenCart

Нужен специалист по OpenCart, есть несколько проектов в работу. Нужно внести доработки на один сайт, переверстать другой. Если Вы достаточно уверены в своем профессионализме, и у Вас адекватная цена - пишите Ваш скайп для связи. Все обсуждения уже непосредственно с кандидатами.