Верстка сайта на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки167 просмотров

Нужен специалист по OpenCart, есть несколько проектов в работу. Нужно внести доработки на один сайт, переверстать другой. Если Вы достаточно уверены в своем профессионализме, и у Вас адекватная цена - пишите Ваш скайп для связи. Все обсуждения уже непосредственно с кандидатами. 

Opencart
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров