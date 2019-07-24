Доброго! Есть сайт http://teslapaper.ru/ он вроде работает на InSales. Мы перекупщики у них, и хотим такой же сайт, только с ценами повыше. Мне нужно сделать полностью такой ...
Верстка сайта на OpenCart
Нужен специалист по OpenCart, есть несколько проектов в работу. Нужно внести доработки на один сайт, переверстать другой. Если Вы достаточно уверены в своем профессионализме, и у Вас адекватная цена - пишите Ваш скайп для связи. Все обсуждения уже непосредственно с кандидатами.
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