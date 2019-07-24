Web-сайт + Ionic App + API + CMS для Юридических консультаций

Всем привет, нужно создать простое приложение с простым дизайном, можно взять шаблон:

Back-End PHP:

Мини-сайт CMS со статьями и главной страницей

Админ Панель

API на PHP с авторизацией пользователей

API статей

API приема заявок от пользователей

API комментариев по заявкам

Front-End Cordova Ionic Framework:

Найти бесплатную иконку с юридическим значком

Лоадер серый с этой иконкой

Вход стандартный: логин, регистрация, забыли пароль, вход через Facebook

На главной список статей по API как на сайте в CMS

Шаблон стандартный с меню слева

Меню:

Профиль пользователя

Добавить/Сменить Аватарку

Email

Телефон

О себе

Ссылка на FB

Мои заявки

Список заявок по API

Есть кнопка добавить заявку + форма добавления заявки

Заявку также можно удалить

Можно перейти в заявку и там инфа по заявки и комментарии

Можно писать комментарий как в мессенджерах

И удалять комментарий можно

Выход

Ищем человека с опытом Cordova Ionic. Предложите пожалуйста сразу смету и примеры ваших приложений на Cordova Ionic которые уже в AppStore / Google Play.