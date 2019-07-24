Сайт на Bitrix. Необходимо: Обновить версию PHP с 5.3.27 на 7.3.7 Обновить версию MySql с5.5.25 на 8.0
Web-сайт + Ionic App + API + CMS для Юридических консультаций
Всем привет, нужно создать простое приложение с простым дизайном, можно взять шаблон:
Back-End PHP:
Мини-сайт CMS со статьями и главной страницей
Админ Панель
API на PHP с авторизацией пользователей
API статей
API приема заявок от пользователей
API комментариев по заявкам
Front-End Cordova Ionic Framework:
Найти бесплатную иконку с юридическим значком
Лоадер серый с этой иконкой
Вход стандартный: логин, регистрация, забыли пароль, вход через Facebook
На главной список статей по API как на сайте в CMS
Шаблон стандартный с меню слева
Меню:
Профиль пользователя
Добавить/Сменить Аватарку
Телефон
О себе
Ссылка на FB
Мои заявки
Список заявок по API
Есть кнопка добавить заявку + форма добавления заявки
Заявку также можно удалить
Можно перейти в заявку и там инфа по заявки и комментарии
Можно писать комментарий как в мессенджерах
И удалять комментарий можно
Выход
Ищем человека с опытом Cordova Ionic. Предложите пожалуйста сразу смету и примеры ваших приложений на Cordova Ionic которые уже в AppStore / Google Play.
Заявки фрилансеров
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