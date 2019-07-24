Убрать изображение на форуме и поставить на его место другое

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Закрыт9 заявок155 просмотров

Форум biznes.one

Наверху есть изображение. Нужно его убрать. Поставить в верхний левый угол маленькое и скромное изображение. 

6 лет назад
Exploit001
Арсений 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров