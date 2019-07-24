Сайт на ModX

Есть Сайт на OpenCart. Скопировать и внести малые косметические правки. Сайт лежит на нашем хостинге, все доступы предоставляем. (Копируется наш же сайт, не надо копировать сайты к которым нет доступа). Сайт небольшой. (Страниц 50)