Сделать сайт на webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки227 просмотров

Здравствуйте!

Есть готовая верстка https://www.dropbox.com/s/lybpzm4ydo6vgjc/tea1.zip?dl=0

Нужно натянуть на webasyst shop-script

Пишем стоимость и сроки

Webasyst
6 лет назад
mondaystudio
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

devellopah
Ислам 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$235
14 дней
Escrow
все ок
Всем доволен! Категорически рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

devellopah
Ислам 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад