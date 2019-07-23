Модуль DLE - баланс пользователя+платная публикация новостей

Добрый день.

Имеем:

чистый движок DLE 11.3 и выше

Что требуется:

1. Баланс пользователя, пополняемый по определенному коду, генерация в админке Админом на определенную сумму.

2. Платное размещение новостей в категории с множителем - снятие за час, за день, за неделю (т.е. "Категория А" множитель 1, значит при установленной общей цене в 10 рублей, стоимость за час 10 рублей, за день 240 рублей. Далее "Категория Б" множитель 1.3 при уже установленной общей цене в 10 рублей размещение новости за час составит 13 рублей за день 312 рублей и т.д.)

Имеются готовые решения, но они не подходят по массе причин.

Предлагаете адекватную цену за весь проект и срок исполнения.

Первым словосочетанием прошу без кавычек написать «я не бот»

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