Сделать правки Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок132 просмотра

Добрый день коллеги

Нужно сделать список правок по сайту Opencart

https://docs.google.com/document/d/1P4Rf7XPnFRpET1CgSnh4b6PzGIsx65CNAo9bOHwrSMQ/edit

Жду от вас примерные сроки и цену

Opencart
6 лет назад
bubuzon
Егор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров