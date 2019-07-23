Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для ведения данных по расклейщикам. Пример работы
Сделать правки Opencart
Добрый день коллеги
Нужно сделать список правок по сайту Opencart
https://docs.google.com/document/d/1P4Rf7XPnFRpET1CgSnh4b6PzGIsx65CNAo9bOHwrSMQ/edit
Жду от вас примерные сроки и цену
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