Правки на сайте

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Закрыт4 заявки156 просмотров

1. Во вложении скрин ошибки при заполнении (например насосов NL – их очень много). До определенного количества доходит и при сохранении вылетает ошибка и позиции не сохраняются. Также сюда относятся позиции Helix – их тоже много. 

Здесь надо несколько позиций сделать  – ну конечно по несколько делаем, не по одной же 

2. По поводу валюты.  в карточках меняются цены при изменении курса (цены забиты в товар Star-RS) 

цены в карточке каждой позиции опять не меняются, а меняется только минимальная цены в разделах. 

3. Ну и еще по поводу широких картинок. 

Добавляю позиции на сайт и вот есть товар где картинки видимо широкие  

в карточке товара картинка не увеличивает, а вот в каталоге вообще не  

видно фото.

6 лет назад
birykovmark
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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