Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для ведения данных по расклейщикам. Пример работы
Правки на сайте
1. Во вложении скрин ошибки при заполнении (например насосов NL – их очень много). До определенного количества доходит и при сохранении вылетает ошибка и позиции не сохраняются. Также сюда относятся позиции Helix – их тоже много.
Здесь надо несколько позиций сделать – ну конечно по несколько делаем, не по одной же
2. По поводу валюты. в карточках меняются цены при изменении курса (цены забиты в товар Star-RS)
цены в карточке каждой позиции опять не меняются, а меняется только минимальная цены в разделах.
3. Ну и еще по поводу широких картинок.
Добавляю позиции на сайт и вот есть товар где картинки видимо широкие
в карточке товара картинка не увеличивает, а вот в каталоге вообще не
видно фото.
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