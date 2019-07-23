Правки на сайте

1. Во вложении скрин ошибки при заполнении (например насосов NL – их очень много). До определенного количества доходит и при сохранении вылетает ошибка и позиции не сохраняются. Также сюда относятся позиции Helix – их тоже много.

Здесь надо несколько позиций сделать – ну конечно по несколько делаем, не по одной же

2. По поводу валюты. в карточках меняются цены при изменении курса (цены забиты в товар Star-RS)

цены в карточке каждой позиции опять не меняются, а меняется только минимальная цены в разделах.

3. Ну и еще по поводу широких картинок.

Добавляю позиции на сайт и вот есть товар где картинки видимо широкие

в карточке товара картинка не увеличивает, а вот в каталоге вообще не

видно фото.