Внести небольшие изменения в скрипт php анализирующий xls

Есть скрипт php, связи с его разработчиком нет

Он анализирует файл xls и в зависимости от цвета заливки ячеек делает некие действия.

Теперь в файл xls добавился новый цвет заливки который также надо уметь обрабатывать.

Кто возьмется подредактировать? Укажите пожалуйста цену за работу.

В дальнейшем тоже будет такого плана работа