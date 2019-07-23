Внести небольшие изменения в скрипт php анализирующий xls

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Завершен4 заявки192 просмотра

Есть скрипт php, связи с его разработчиком нет

Он анализирует файл xls и в зависимости от цвета заливки ячеек делает некие действия.

Теперь в файл xls  добавился новый цвет заливки который также надо уметь обрабатывать.

Кто возьмется подредактировать? Укажите пожалуйста цену за работу.

В дальнейшем тоже будет такого плана работа

PHP
6 лет назад
CABA
50 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Благодарю за работу! оперативно и на связи
Грамотная постановка задачи, всегда на связи. Рекомендую!

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Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад