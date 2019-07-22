Вытянуть страницы и темы с Yandex.Zen

Для обучения глупой машины нам требуется материал, в качестве которого хорошо подходит указанный в заголовке сервис.

Итак, нужно:

- вытянуть все доступные Темы (пример страницы темы: https://zen.yandex.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)

- вытянуть по 100 статей из каждой темы (рандомных, главное, чтобы они принадлежали к заданной теме)

Результат сложить в базу MySQL (формат уточню в ЛС).

Возможно у сервиса есть какая-то защита от парсинга, но это неточно.

Конструктивные предложения принимаются.