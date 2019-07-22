Сайт без CMS, только верстка. Сейчас: 63 для мобильных 79 для компьютеров. Необходимо улучшить показатели.
Вытянуть страницы и темы с Yandex.Zen
Для обучения глупой машины нам требуется материал, в качестве которого хорошо подходит указанный в заголовке сервис.
Итак, нужно:
- вытянуть все доступные Темы (пример страницы темы: https://zen.yandex.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
- вытянуть по 100 статей из каждой темы (рандомных, главное, чтобы они принадлежали к заданной теме)
Результат сложить в базу MySQL (формат уточню в ЛС).
Возможно у сервиса есть какая-то защита от парсинга, но это неточно.
Конструктивные предложения принимаются.
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