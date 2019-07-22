Перенести Wordpress на другую тему

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Закрыт6 заявок139 просмотров

Здравствуйте.

Имеется кулинарный сайт https://foodmaster.info с самописным шаблоном и плагином Advanced Custom Fields для создания дополнительных полей.

Нужно перенести этот сайт на тему Cook It https://wpshop.ru/themes/cook-it

Все поля базы данных должны вписаться в новую тему.

WordPress
6 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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