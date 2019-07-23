Подключить яндекс кассу на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка276 просмотров

Необходимо подключить кассу яндекса на сайт https://play-name.com/ (в личном кабинете).

Сейчас яндекс касса установлена на странице https://play-name.com/cabinet/proverka-nazvaniya по клику на кнопку http://prntscr.com/oid0de

А помимо данной страницы нам нужно установить кассу на странице https://play-name.com/cabinet/tarifyi на все 3 кнопки http://prntscr.com/oid1hm

Сейчас на странице "тарифы" установлена касса cloudpayments, ее нужно закомментировать.

Укажите, пожалуйста, срок и стоимость установки кассы

6 лет назад
SergeyPorotnikov
Сергей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
2 дня
Отлично выполненная работа! Все сделано быстро и на высшем уровне. Рекомендую!
Благодарю за интересную задачу!

Заявки фрилансеров

sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад