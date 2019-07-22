Программирование страницы для Modx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Сайт уже готовый и рабочий на Modx Revolution.

Хотим сделать отдельную страницу с новым шаблоном. Нужно взять готовый макет, сверстать и запрограммировать элементы. Стили, чанки и прочее можно брать с готового сайта.

MODX
6 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров