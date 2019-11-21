На сайте вебстудии спарсить клиентов с страницы портфолио

На сайте вебстудии нужно на странице Портфолио спарсить все сайты, которые они сделали.

С итоговой страницы проекта портфолио нужно получить следующие данные:

название

урл сайта

тип проекта

тематика сайта

урл студии сброшу в личку тем, кто откликнется