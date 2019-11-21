Необходима регулярная поддержка сайта ( в т.ч. устранять баги) и периодические доработки. Вот технические характеристики • Клиентская часть (UI) Angular-приложение на языкеTypeScript с использованием фреймворка Angular. Для стилизации UI применяется библиотека ...
На сайте вебстудии спарсить клиентов с страницы портфолио
На сайте вебстудии нужно на странице Портфолио спарсить все сайты, которые они сделали.
С итоговой страницы проекта портфолио нужно получить следующие данные:
- название
- урл сайта
- тип проекта
- тематика сайта
Выбранный исполнитель
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