На сайте вебстудии спарсить клиентов с страницы портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки141 просмотр

На сайте вебстудии нужно на странице Портфолио спарсить все сайты, которые они сделали. 

С итоговой страницы проекта  портфолио нужно получить следующие данные:

  • название
  • урл сайта
  • тип проекта
  • тематика сайта
урл студии сброшу в личку тем, кто откликнется
6 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Спасибо, все ок
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад