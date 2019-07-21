Увеличить скорость загрузки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок226 просмотров

Требуется увеличить скорость загрузки всех страниц сайта с точки зрения PageSpeed Insights,

для десктопной и мобильной версии,

сайт — https://perevod.one

Для экономии времени прошу сразу отвечать по существу: указывать в в откликах или в ЛС примерную стоимость Вашей работы, сколько Вам нужно времени, чтобы приступить и что считаете нужным делать, какие работы.

6 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров