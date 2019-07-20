Оптимизация скорости загрузки страниц

Сайт: http://fotograf-kuzmina.no/

Движок: Wordpress

Тест скорости загрузки страниц (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/) показывает низкий результат для мобильных устройств (см.приложение).

На ПК ситуация несколько лучше, но тоже может быть оптимизирована.

Желаемый результат: 80+% на том же тесте.

Моих технических знаний не хватает чтобы качественно выполнить рекомендации самостоятельно.

Оптимизация CSS - согласование плана и полностью Ваше исполнение, то же касается изменение других кодов и настроек.

По работе с фотографиями - тут совместная работа, все манипуляции делает фотограф самостоятельно, следуя Вашим инструкциям по выбору формата и размера файла.