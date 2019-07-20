Создание системы вебинаров на своём ресурсе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок167 просмотров

Нужна система для организации вебинаров на своём сервере.

Возможное количество зрителей 100-300 чел.

Напишите пожалуйста на сколько это реализуемая задача?

Если нагрузка на собственный сервер будет при таком количестве зрителей слишком высокой, то можно ли процесс обработки потокового видео делегировать на другие специализированные ресурсы, а видеопоток встроить на сайт, и какие условия они предлагают при подобном использовании?

6 лет назад
katmoroz
32 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать сайт

    Необходимо доработать функционал. Имеем: сайт с реферальной системой. У каждого пользователя есть страница с персональными данными. 1.Нужно добавить ссылку на рекламируемую страницу(например профиль инста, либо просто какой-то ресурс). 2.Сделать страницу с отображением ...

    LaravelPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить в сайты на WP защитe от роботов при отправке сообщений

    Подобный метод используется у нас на сайте https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2246-paradnaya-ulitsa-3-k-2  В форме отправки сообщений есть скрытое поле (name=is-iam-bot) со значением yes. При отправке формы используется js событие onSubmit, в котором значение поля меняется ...

    JavaScriptWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка платформы для студенческих работ

    Под разработкой понимаем дизайн, вертску, запуск, тестирование и тд. Чтобы на выходе мы получили рабочий сервис. Сервис специализируется на студенческих работах (курсовые, дипломные и тд). На сервисе студент размещает заказ, автор ставит ставку, студент ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Бот парсер для подписок отписок

    Нужно написать бота который будет по определенному алгоритму подписываться и отписываться на пользователей на сайте creativemarket  Приблизительно принцип такой:   1 функция  - Я вношу список интересующих ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки для браузерной игры

    $40

    Здравствуйте, игра по типу https://legbk.com, на чистом php(без фреймворков и т.д.). Подготовили несложные правки: 1) Активировать Ежедневные задания(файл с кодом есть), как активировать распишем подробнее(там нужно просто убрать лишнее ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить кнопку Read more (вордпресс)

    Есть большой текст. Нужно первые 2 предложения чтоб были показаны, ниже них — кнопка read more по нажатию на которую показывается остальной текст После показа текста кнопка меняет надпись на read less Нужно ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать обработчики форм на js и php

    При клике на кнопку открывается попап,  в зависимости от того какая кнопка нажата нужно подменять заголовок и описание в форме, также передавать параметр который будет учитываться в достижении цели в яндекс метрике.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Интеграция

    добрый день!  Задача: сделать интеграцию гугл-таблиц с гугл-календарем  Необходимо сделать так, чтобы события автоматически хотя бы 1 раз в день переносились из таблиц в календарь. Пробовали делать через script.google.com, получилось перенести только дату, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад