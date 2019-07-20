Создание системы вебинаров на своём ресурсе

Нужна система для организации вебинаров на своём сервере.

Возможное количество зрителей 100-300 чел.

Напишите пожалуйста на сколько это реализуемая задача?

Если нагрузка на собственный сервер будет при таком количестве зрителей слишком высокой, то можно ли процесс обработки потокового видео делегировать на другие специализированные ресурсы, а видеопоток встроить на сайт, и какие условия они предлагают при подобном использовании?