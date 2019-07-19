Интеграция

Добрый день. Сайт на ворд-пресс. http://blooming.by/ Нужно подправить стили. Когда добавляешь товар в корзину, и заходишь в неё, там есть кнопка "Перейти к оформлению заказа". Нажимаем на неё и внизу поле "Ваш заказ", там сбились ...