Интеграция

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Закрыт4 заявки120 просмотров

 добрый день! 

Задача: сделать интеграцию гугл-таблиц с гугл-календарем 

Необходимо сделать так, чтобы события автоматически хотя бы 1 раз в день переносились из таблиц в календарь. Пробовали делать через script.google.com, получилось перенести только дату, комментарий, заголовок Но самое важное чтобы переносилось и время! 

6 лет назад
mirnyyyakov
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров