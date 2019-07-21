Оптимизировать сайт (PageSpeed Insights, ImageCMS)

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Закрыт9 заявок160 просмотров

Необходимо оптимизировать сайт для компьютеров и мобильных устройств. Сейчас показатель для компьютеров 49, для смартфонов 32. После оптимизации показатели должны быть на уровне 80 и выше.  Сайт на ImageCMS.  Детали в личных сообщениях.

6 лет назад
dxdt
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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