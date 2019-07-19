Исправить несколько ошибок на сайте

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Закрыт5 заявок160 просмотров

для сайта astrox.space есть две задачи: 

- на второй слайде есть ввод телефона и кнопка получить пробный гороскоп. Но при нажатии появляется форма с не заполненным телефоном, можно плиз сделать так , чтобы данные переносились на всплывающее окно 

- если включен адблок, то не всплывает окно при нажатии на кнопку – получить пробный гороскоп.

6 лет назад
bogdanzakharov
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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