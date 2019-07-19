Исправить несколько ошибок на сайте

для сайта astrox.space есть две задачи:

- на второй слайде есть ввод телефона и кнопка получить пробный гороскоп. Но при нажатии появляется форма с не заполненным телефоном, можно плиз сделать так , чтобы данные переносились на всплывающее окно

- если включен адблок, то не всплывает окно при нажатии на кнопку – получить пробный гороскоп.