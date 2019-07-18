Виджет к AmoCRM

Необходимо сделать виджет к Amo со следующим функционалом:

При добавлении контакта(по телефону, email) и компании (по ИНН) должна контролироваться уникальность контрагента и контакта в аккаунте.

Но при этом менеджер не должен иметь доступа к контрагентам/сделкам/контактам другого менеджера.

Если такой контрагент уже есть в системе, то должно выйти сообщение с данными этого контрагента и привязанным ответственным менеджером.

Стоимость? Срок?