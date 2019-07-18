Проверить сайт на ошибки HTML кода и исправить их

Добрый день,

Нужно проанализировать сайт сделанный на вордпрессе на ошибки кода и исправить их. Я проверила его через validator. Он показывает 41 ошибку, но это поверхностный анализ. Нужно проанализировать и понять, что поменять для того, чтобы сайт лучше индексировался поисковиками. Также почему-то страницы в соц. сетях не привязаны к сайту, нужно это тоже исправить.