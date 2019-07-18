Проверить сайт на ошибки HTML кода и исправить их

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок203 просмотра

Добрый день,  

Нужно проанализировать сайт сделанный на вордпрессе на ошибки кода и исправить их. Я проверила его через validator.  Он показывает 41 ошибку, но это поверхностный анализ. Нужно проанализировать и понять, что поменять для того, чтобы сайт лучше индексировался поисковиками. Также почему-то страницы в соц. сетях не привязаны к сайту,  нужно это тоже исправить. 

HTMLWordPress
6 лет назад
chymakpetr
Пётр 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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