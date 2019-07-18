Доработка сайта на Битриксе

поменять на сайте art-riseproject.ru (техническая часть):

-видео

-контакты на отдельную страницу, а не просто перекидывало

-может есть возможность поменять плитку в -новостях и магазине

-возможность сделать заказ в магазине, а не открытие формы на звонок

- раздел "отзывы", чтобы могли на сайте написать и он высвечивался

- расписание нужно будет интегрировать с приложением mobifitness.ru.