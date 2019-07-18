Доработка сайта на CakePHP

Попапы

1. При входе на сайт должен всплывать попап с выбором города пользователя

2. Попапы в футере сайта (по нажатию на «Техподдрежка» и «Написать письмо») срабатывают с большой задержкой. Заменить попапы на magnific popup или что-то в этом роде чтобы они реагировали мгновенно.

3. При нажатии на кнопку «Войти/Регистрация» в шапке сайта активная вкладка выделяется синим, из-за чего непонятно, какая из них на самом деле активная. Необходимо активную вкладку сделать белой, как само тело попапа, и не активную серой.

Формы на сайте

1. Сделать placeholder жирным

2. В форме регистрации туристов добавить галочку к полям контактов (Телефон, Почта, Вастапп) галочку «Предпочитаемый способ связи», выбрать можно только один

3. В расширенной заявке на сайте добавить выбор валюты KZT USD. Выбрать можно только одну

4. В расширенной заявке добавить textarea «Комментарий к заявке» с placeholder="Если у вас есть дополнительные пожелания, впишите их сюда"

5. При регистрации турагентств добавить возможно указывать дополнительный e-mail (необязательное поле)

Админка

1. Переименовать роли пользователей user – tourist, manager – agent.

2. Добавить админу возможность смены роли пользователя

3. В админке на странице всех пользователей в таблицу добавить столбец «Город»

Рассылка

1. Заявки пользователей должны рассылаться по агентствам с тем же городом. Т.е. Если у пользователя указан город Астана, то его заявку должны получать только те турагентства, у которых тоже город Астана

2. Сейчас при отправке заявки, агентства видят, кто также, как и они получил эти заявки. Необходимо сделать так, чтобы при рассылке заявок был указан только один адресат

3. Изменить шаблоны письма приветствия (при регистрации), восстановления пароля и рассылки заявок. Шаблоны будут предоставлены.

Прочее

1. В профиле пользователя добавить пункт «Мои заявки» где будут отображаться все заявки, которые оставил этот пользователь

2. При регистрации тур агентств, прежде чем аккаунт станет активным и начнет получать заявки, необходимо чтобы он проходил модерацию админа. Т.е. админ связывается с тур агентством, проверяет все данные, потом в админке активирует аккаунт.

3. После прохождения модерации у тур агентств должен начинаться тестовый период дней. В течении этого периода агентство получает заявки. Как только он заканчивается заявки не поступают. Для повторной активации необходимо, чтобы админ отметил до какого числа агентство оплатило услуги.

4. На странице «Эксклюзивные предложения» добавить форму заявки с полями «Имя» и «Телефон». Заявка должна поступать тому агентству, от кого это предложение. Также в админке при добавлении Экслюзивного предложения необходимо добавить выбор агентства, к которому относиться это предложение.

5. Так же в эксклюзивные предложения необходимо добавить таймер обратного отсчета до даты окончания акции. В админке добавить функционал для указания этой даты.