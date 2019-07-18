Web-разработчик (React, Redux, Node, Express, Websockets)

Для удаленной работы над прототипом сложного социального приложения для ведущего немецкого разработчика ПО, требуется junior или middle разработчик, имеющий опыт разработки веб приложений на javascript, полученный вследствие работы или самостоятельного изучения и личных проектов.

Приложение является социальной платформой для агрегации и анализа новостей и блогов, обсуждения новостных событий, противодействия фейковым новостям. Знание иностранных языков не требуется, работа будет происходить через рускоговорящего лида.

Вы будете разрабатывать прототип веб приложения: клиентскую и серверную части, работая с перспективными и быстро развивающимися технологиями, такими как React, Redux, Websockets, Mongodb, Docker, Elasticsearch.

После ознакомления, под руководством лида вы будете продолжать работу: добавлять функционал, оптимизировать скорость работы, экспериментировать и тестировать различные архитектурные решения и приемы для создания высокоэффективного реал-тайм веб приложения.Если вы обладаете базовыми знаниями веб разработки, и желаете развивать ваши знания на практике, то эта работа для вас.

Особенно приветствуется инициативность, желание самостоятельно изучать форумы, туториалы, литературу для нахождения и внедрения приемов, повышающих эффективность и масштабируемость приложения.Работа для высокоорганизованного и мотивированного разработчика, способного работать без контроля и надзора, ежедневно выполняя разумный объем работы. Подходит для высокомотивированого студента. На время сессии и подготовки к сессии будет предоставлена возможность сделать перерыв в работе или работать меньше по желанию.

Оплата 400$ с возможностью пересмотра и увеличения в зависимости от проявленых результатов. ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ НА ПОЧТУ!