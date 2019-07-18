Делали редизайн сайта,натянули его на зеркало,теперь нужно перенести на основной домен без потери позиций в поиске.То есть,что бы все title,заголовки,мета-теги и description остались те же,так же нужно добавить текст для новых страниц и поправить некоторые ...
Web-разработчик (React, Redux, Node, Express, Websockets)
Для удаленной работы над прототипом сложного социального приложения для ведущего немецкого разработчика ПО, требуется junior или middle разработчик, имеющий опыт разработки веб приложений на javascript, полученный вследствие работы или самостоятельного изучения и личных проектов.
Приложение является социальной платформой для агрегации и анализа новостей и блогов, обсуждения новостных событий, противодействия фейковым новостям. Знание иностранных языков не требуется, работа будет происходить через рускоговорящего лида.
Вы будете разрабатывать прототип веб приложения: клиентскую и серверную части, работая с перспективными и быстро развивающимися технологиями, такими как React, Redux, Websockets, Mongodb, Docker, Elasticsearch.
После ознакомления, под руководством лида вы будете продолжать работу: добавлять функционал, оптимизировать скорость работы, экспериментировать и тестировать различные архитектурные решения и приемы для создания высокоэффективного реал-тайм веб приложения.Если вы обладаете базовыми знаниями веб разработки, и желаете развивать ваши знания на практике, то эта работа для вас.
Особенно приветствуется инициативность, желание самостоятельно изучать форумы, туториалы, литературу для нахождения и внедрения приемов, повышающих эффективность и масштабируемость приложения.Работа для высокоорганизованного и мотивированного разработчика, способного работать без контроля и надзора, ежедневно выполняя разумный объем работы. Подходит для высокомотивированого студента. На время сессии и подготовки к сессии будет предоставлена возможность сделать перерыв в работе или работать меньше по желанию.
Оплата 400$ с возможностью пересмотра и увеличения в зависимости от проявленых результатов. ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ НА ПОЧТУ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно собрать базу email (контакты с сайтов). Списка сайтов нет - его также нужно собрать по ключам(в приложении) в google и yandex. Нужны магазины, торгующие определенной тематикой. Выдать результат ...Завершен6 лет назад
Нужно добавить на страницу контакты, новый адрес.Завершен6 лет назад
1. Порекомендовать хостинг ресурс для задачи. 2. Реализовать базовую задачу. Веб обработка емайл в автоматическом фоновом режиме. 3. Сопровождать, поддерживать развивать в соответствии с новыми подзадачами на условиях сдельной финансовой выгоды. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на CMS Modx Evolution, нужно внести корректировки: 1. Создать на сайте большую форму на сниппете Eform (около 100 полей) 2. Улучшить дизайн некоторых блоков (с предварительным согласованием дизайна этих блоков, ...Закрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно подсказать в одном коде на языке RВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Сделан сайт на CodeIgniter, есть работы, которые надо сделать. 1. Сам сайт в зоне com, человек заходит, проходит простую регистрацию и попадает в админку. Нужно сделать возможность, чтобы мы могли взять домен, к ...Завершен6 лет назад
Что имеем? 1С-Битрикс: Бизнес 30000 товаров, 4 свойства внутри наверное тысячи вариантов. Комбинаций неизвестно сколько. Есть "механизм подбора товаров" – умный фильтр, вынесенный за пределы штатного. Функционирует на 4 свойствах. Тип ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен программист на доработку сайта. Часть задач во вложении. Нужна оценка. Особенно раздела 6.Закрыт6 лет назад
У нас есть платформа онлайн-обучения на Codeigniter, где модераторы создают обучающие курсы, а студенты их проходят. Все загружаемые модератором файлы в различных местах платформы - кладутся в папку /data/ ...Закрыт6 лет назад