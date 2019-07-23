Парсинг email с сайтов определнной тематики

Здравствуйте!

Нужно собрать базу email (контакты с сайтов). Списка сайтов нет - его также нужно собрать по ключам(в приложении) в google и yandex. Нужны магазины, торгующие определенной тематикой.

Выдать результат в виде таблицы, где столбец:

ключ

позиция сайта в выдаче по этому ключу

название сайта

email(через запятую, если несколько)

поисковик в котором парсили(ЯилиG)

Если email не спарсился, то в таблице оставлять сайт с пустым полем емейла.

Глубина парсинга сайтов 50.