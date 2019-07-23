Парсинг email с сайтов определнной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок212 просмотров

Здравствуйте!

Нужно собрать базу email (контакты с сайтов). Списка сайтов нет - его также нужно собрать по ключам(в приложении) в google и yandex. Нужны магазины, торгующие определенной тематикой.

Выдать результат в виде таблицы, где столбец:

  • ключ
  • позиция сайта в выдаче по этому ключу
  • название сайта
  • email(через запятую, если несколько)
  • поисковик в котором парсили(ЯилиG)
Если email не спарсился, то в таблице оставлять сайт с пустым полем емейла.

Глубина парсинга сайтов 50.

6 лет назад
kostun1
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zamok9999
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Александр, спасибо за быструю и качественную работу!
Отличный заказчик, всегда на связи, рекомендую!)

Заявки фрилансеров

zamok9999
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад