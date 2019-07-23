Это сайт который нужно доработать Что требуется сделать: Провести анализ сайта, выявить недочеты, обсудить вносимые исправления со мной и приступить к исправлениюУдалить вирусы (если они есть, но я думаю есть т.к начали появляться различные ...
Парсинг email с сайтов определнной тематики
Здравствуйте!
Нужно собрать базу email (контакты с сайтов). Списка сайтов нет - его также нужно собрать по ключам(в приложении) в google и yandex. Нужны магазины, торгующие определенной тематикой.
Выдать результат в виде таблицы, где столбец:
- ключ
- позиция сайта в выдаче по этому ключу
- название сайта
- email(через запятую, если несколько)
- поисковик в котором парсили(ЯилиG)
Глубина парсинга сайтов 50.
Выбранный исполнитель
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