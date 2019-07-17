Dozarplaty.kz - Несколько доработок проекта на Laravel

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки270 просмотров

Есть несколько доработок по этому проекту. Так же есть дополнительный объем работ в случае успешной реализации первого списка правок по этому и аналогичному проекту. 

1. http://prntscr.com/oa3fdb Наладить отправку писем по следующим адресам:  1. Все заявки должны быть пронумерованы по id заказов и приходить на почту со скриншота   2. Адреса получателей писем по заявкам указаны на скриншоте 

2. http://prntscr.com/odkg6z  Сменить картинку в email уведомлениях с dozarplaty.kz на avansplus.kz

3. Поменять контакты компании в личном кабинете клиента 

4. При переключении статуса заказа на "Отказано" в ЛК клиента не отображается уведомление 

5. Нужно поменять печать и подпись в залоговом билете  (вышлем на почту исполнителю) 

6. Обновить на сайте robot txt (создать и внедрить) и site map. 

Laravel
6 лет назад
Puzzle-KZ
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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