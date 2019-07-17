Dozarplaty.kz - Несколько доработок проекта на Laravel

Есть несколько доработок по этому проекту. Так же есть дополнительный объем работ в случае успешной реализации первого списка правок по этому и аналогичному проекту.

1. http://prntscr.com/oa3fdb Наладить отправку писем по следующим адресам: 1. Все заявки должны быть пронумерованы по id заказов и приходить на почту со скриншота 2. Адреса получателей писем по заявкам указаны на скриншоте

2. http://prntscr.com/odkg6z Сменить картинку в email уведомлениях с dozarplaty.kz на avansplus.kz

3. Поменять контакты компании в личном кабинете клиента

4. При переключении статуса заказа на "Отказано" в ЛК клиента не отображается уведомление

5. Нужно поменять печать и подпись в залоговом билете (вышлем на почту исполнителю)

6. Обновить на сайте robot txt (создать и внедрить) и site map.