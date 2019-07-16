Ищу программиста написать скрипт для google таблиц

Если мы плагин используем в варианте автовебинара - https://s.2226.ru/25117_07165242.png (просто подсовывается видео файл и когда вебинар начинается эта запись воспроизводится), то когда человек приходит на него проставляется соответствующий статус «Пришел на вебинар» - https://s.2226.ru/24987_07165138.png Часто ...