Ищу программиста написать скрипт для google таблиц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки64 просмотра

Необходимо чтобы строки по условию с одного листа переносились на другой лист, т.е. копировались на второй лист и удалялись с первого листа.

6 лет назад
didovetspavel
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров