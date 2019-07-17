Доработать проставление статусов пользователя- Плагин WordPres

Если мы плагин используем в варианте автовебинара - https://s.2226.ru/25117_07165242.png (просто подсовывается видео файл и когда вебинар начинается эта запись воспроизводится), то когда человек приходит на него проставляется соответствующий статус «Пришел на вебинар» - https://s.2226.ru/24987_07165138.png

Часто мы используем этот же плагин для проведения живого вебинара, когда это идёт стрим через google hangouts - https://s.2226.ru/25388_07165413.png , такой вариант предусмотрен самим плагином. Но в таком варианте, когда люди приходят на вебинар статус о том, что они пришли НЕ проставляется -https://s.2226.ru/27011_07160214.png

П.с. Когда пользователь регистрируется ему проставляется уникальный ID по которому потом все этапы его движения отслеживаются. У каждого пользователя своя уникальная ссылка доступа к странице вебинара.

Задача: сделать так чтобы при любом варианте проведения вебинара статус о том, что человек пришел проставлялся.

Предоставлю доступы к тестовому сайту для предварительного ознакомления, прежде чем заходить на безопасную сделку!