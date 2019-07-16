Необходимо вставить PDF-файл в блок на конструкторе сайтов Тильда

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Закрыт4 заявки188 просмотров

Необходимо вставить PDF-файл в блок на конструкторе сайтов Тильда.   

Есть сайт на Тильде: домовладения.рф  

На нем надо пройти квиз для получения каталога.  

Хотим чтобы после прохождения квиза при нажатии на кнопку «получить каталог», каталог автоматически скачивался, а нам приходила заявка.

Tilda
6 лет назад
temchenkosava
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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