Не открывается сайт, выдает ошибку 503. В ЛК хостинга отображается высокая нагрузка на CPU за вчерашний день. Предположительно это dos атаки. Необходимо разобраться в чем дело и устранить проблему. Ссылка на сайт http://monster-style.ru
Переезд сайта на HTTPS
Деликатный переезд сайта в соответствии с рекомендациями Яндекса и Гугла по переезду на HTTPS. Надо избежать потери трафика, и других проблем при переезде. Сайт на Wordpress.
Прошу указывать скайп для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно отображать список клиентов – добавляется по конкретному логину/паролю яндекса (клиенты как под агентским аккаунтом, так и без, прямые рекламодатели) и по каждому клиенту выводить информацию по текущему остатку денег на аккаунте, на сколько хватит, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Принимаем работу у подрядчика, поэтому решили сделать технический аудит, как кода, так и базы данных. Нужен программист, который разбирается во фраймворке Lavarel и знает официальную документацию от разработчиков. Что хотим понять в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать скрипт после запуска которого можно зайти на один и тот же сайт под разными учетками через ВПН или прокси, чтобы разные учетки заходили с разных айпи адресов например из США и Франции. ...Закрыт6 лет назад
Нужен простой способ организации доставки. Менеджеры добавляют в гугл.таблицу адреса и время доставки. Водители видят список и адреса доставки на карте и навигаторе. Статусы доставки. Ищем опыт реализации ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт. Тупо ПХП. Нужно встроить туда возможность, чтобы при заполнении формы отправлялось письмо клиенту. Письмо по типу рассылки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Необходимо создать файл импорта наших товаров опираясь на стандарты prom.ua. чтобы с нашего сайта все товары были автоматически на основе созданного файла залиты на пром. юа на нашу страницу. В импорт должны быть включены цена, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Что нужно чтобы скрипт умел: - переводить токены на другой кошелек - размещать ордер на продажу на Binance DEX - управление через телеграм бота, без заморочек Есть официальный SDK ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $20
У меня есть готовый сайт, с небольшими полями. Нужно сделать такую систему ( человек генерирует данные через сайт на картинку ), оплачивает услугу (через digiseller. com), ему пишет текст, что спасибо за покупку, ...Закрыт6 лет назад
Необходимо сделать на сайте mo-ugozapad.ру функцию для слабовидящих по примеру следующего сайта sestroretsk.spb.ру (Размер шрифта, Цвета сайта, Изображения отк, вкл ) Также потребуется настройка шаблона сайтаЗакрыт6 лет назад