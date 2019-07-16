Переезд сайта на HTTPS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок226 просмотров

Деликатный переезд сайта в соответствии с рекомендациями Яндекса и Гугла по переезду на HTTPS. Надо избежать потери трафика, и других проблем при переезде. Сайт на Wordpress. 

Прошу указывать скайп для связи.

WordPress
6 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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