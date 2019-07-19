Сделать отправку письма с сайта, письмо сверстано

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок373 просмотра

Есть сайт. Тупо ПХП. Нужно встроить туда возможность, чтобы при заполнении формы отправлялось письмо клиенту. Письмо по типу рассылки.

PHP
6 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Ditrik
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Спасибо за работу. Рекомендую Дмитрия как отличного программиста.
все отлично

Заявки фрилансеров

Ditrik
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад