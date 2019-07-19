Необходимо создать файл импорта наших товаров опираясь на стандарты prom.ua. чтобы с нашего сайта все товары были автоматически на основе созданного файла залиты на пром. юа на нашу страницу. В импорт должны быть включены цена, ...
Сделать отправку письма с сайта, письмо сверстано
Есть сайт. Тупо ПХП. Нужно встроить туда возможность, чтобы при заполнении формы отправлялось письмо клиенту. Письмо по типу рассылки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Что нужно чтобы скрипт умел: - переводить токены на другой кошелек - размещать ордер на продажу на Binance DEX - управление через телеграм бота, без заморочек Есть официальный SDK ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $20
У меня есть готовый сайт, с небольшими полями. Нужно сделать такую систему ( человек генерирует данные через сайт на картинку ), оплачивает услугу (через digiseller. com), ему пишет текст, что спасибо за покупку, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать на сайте mo-ugozapad.ру функцию для слабовидящих по примеру следующего сайта sestroretsk.spb.ру (Размер шрифта, Цвета сайта, Изображения отк, вкл ) Также потребуется настройка шаблона сайтаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Надо сделать ряд изменений на существующем сайте. Сайт сделан с помощью CMS Drupal. Нужен специалист который сможет исправить ошибки или доработать сайт. Первая из задач такая: Когда на Dashboard нет никаких записей надо чтоб выглядело ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разово спарсить в xls или txt наименования товаров с hotline.ua не со всех категорий а с выборочных например вот категория (Товаров в категории 3870) https://hotline.ua/mobile/mobilnye-telefony-i-smartfony/ нужно спарсить наименования ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Необходимо доработать компонент для сайта на joomla, все работает, необходимо добавить несколько параметров для загрузки данных.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
На странице http://www.oxygonpharma.ru/landing.html#composition у нас карта сделана на конструкторе яндекса. Нужно скрыть часть номера https://prnt.sc/o6g5jq чтобы пользователь кликал на "показать" а нам приходила статистика, на какой номер он нажал (типа цели в яндекс, но ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть задачи по магазину, ссылка и текст по запросу В отклике укажите часовую ставкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добавить отдельной страницей карту размещения камер с учетом фильтра категорий. С добавлением соответствующего поля в форму добавления камеры. Сокрытие внешнего представления не активных потоковых камер.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад