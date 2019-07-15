Сделать сайт на Laravel. Техническое задание вышлю по запросу.
Доработка компонента для Joomla (парсер)
Необходимо доработать компонент для сайта на joomla, все работает, необходимо добавить несколько параметров для загрузки данных.
Заявки фрилансеров
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