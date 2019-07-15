Доработка компонента для Joomla (парсер)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки107 просмотров

Необходимо доработать компонент для сайта на joomla, все работает, необходимо добавить несколько параметров для загрузки данных.

Joomla
6 лет назад
KillerWhale
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров