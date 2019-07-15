Копия сайта

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Закрыт6 заявок163 просмотра

Требуется создать копию сайта bit.ly/2YSYZNB

Поиск расстояний из точки А - Б используя openstreet api.

От вас сроки, фреймворк, бюджет. Чем проще тем лучше, главное скорость работы, php не ниже 7.2

PHP
6 лет назад
chester_ru
Андрей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров