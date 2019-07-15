Исправить файл gulpfile.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Не запускается Gulp на локальном сайте Оpencart пишет ошибки

Раньше запускался нормально. (файлы во вложении)

Есть подозрения на файл gulpfile.js

Надо проверить и подправить данный файл чтобы снова заработал Gulp

Gulp
6 лет назад
l-tatyana
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров