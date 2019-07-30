Доработка веб сервиса Yii 1

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки181 просмотр

Необходимо внести изменения в работающий веб сервис (недвижимость): 

- Доработка внешнего вида страниц админки 

- Расширение функциональности 

Опыт работы с Yii 1 фреймворком обязателен

Yii
6 лет назад
ivanov_alexander
Алекс Иванов 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shkolin
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$190
2 дня
Спасибо за качественно выполненную работу!
Спасибо за доверие ;)

Заявки фрилансеров

shkolin
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад