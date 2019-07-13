Разработать калькулятор растаможки авто

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Закрыт5 заявок182 просмотра

Доброго времени суток. Необходимо сделать калькулятор по доставке и растаможки авто. Аналог: usca.com.ua/calc/

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Макет есть.

Желательно чтобы разработчик был из Харькова.

Opencart
6 лет назад
valeriytuchkov
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6 лет в сервисе
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6 лет назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
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Был
час назад
6 лет назад
$125
5 дней
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iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад