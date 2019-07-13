WP доработки по сайту

1. Раскрывающееся описание для раздела

2. Изменить надпись на кнопке в разделе событий на More...

3. Плавное подтягивание баннеров боковых баннеров

4. Реализовать подписку на тг-канал

5. Реализовать подвал сайта как на макете

6. Доработка блока анонсов в подробном описании статьи

7. Текст описания раздела и метатеги в разделе событий

8. Карта сайта в HTML

9. Изменить формат вывода данных в результатах поиска

10. Добавить год в дату в моб версии сайта

Подробно тут:

https://docs.google.com/document/d/1RMA0dnYhMyC_hsjcY5CY32kjtpTX0V59VD3A3DTsuK8/edit?usp=sharing

Сайты:

https://zorbasmedia.ru/

https://zorbasmedia.com/

Сначала реализуем на ТЕСТОВОМ http://zmdiscount.com/

далее переносим на рабочие (два домена на одной CMS)