Разработка CRM. Бэкэнд: YII2+ фронт: VUE.js

Задачи системы:

Объединить в себе и сделать "автораспаковку" Лидов (в виде нового обращения) все каналы коммуникаций Клиент-Пользователь: звонки, мейл (базовая версия); онлайн-чат, мессенджеры, соц. сети (если не сильно сложно сразу либо 2 очередь) с возможностью коммуникации с клиентом из одного окна и сквозной аналитикой.

Упростить работу оператора call-центра с помощью преднастроенных подсказок в форме заявки и кастом-шаблона заявки (с логированием времени оформления заявки)

Автоматизировать процесс обработки заявки Клиента (заявки и заказы) с возможностью выставить приоритеты по статусам обращения и рейтингу Пользователя (с логированием времени обработки заявки/заказа в разрезе прохождения каждого статуса воронки продаж).

Звонки из заявки/заказа одной кнопкой (через Comagic, на стационарном VOIP телефоне)

Автоматизировать процесс заказа запчастей у поставщиков (запросы и заказы поставщикам)

Создать раздел Контроль Качества для возможности быстрой проверки выполнения скриптов: все записи разговоров должны автоматом подтягиваться в карточку Лида. При этом все звонки должны отображаться на одной "сводной" странице, в которой сможем фильтровать по нужному нам столбцу и периоду+все записи должны храниться у нас на сервере (сейчас у Comagic запись хранится 3 месяца=нам этого бывает мало).

Система должна быть "модульной" = чтобы в настройках легко можно было добавлять/убирать отображение модулей в зависимости от настроек доступа Типа пользователя без залезания в программный код + возможность настройки фильтрации блоков самим пользователем (скрыть-показать/выбор отображаемых статусов заявки/заказа) + двигать модули по странице.

СМС-информирование клиентов при смене статуса заявки/заказа либо статуса оплаты с возможностью настроить шаблоны текстов (с использованием данных из заявки/заказа) и время уведомлений + окном отправки сообщения из карточки заявки/заказа с возможностью настроить шаблоны сообщений и время отправки (с использованием данных заявки/заказа);

При переходе между вкладками нужно сохранять данные вкладок (например: переключился с одного раздела на другой-затем вернулся в первый=там результаты поиска остались).

Прототип сделан для общего понимания формата системы, ТЗ написано для описания нужного функционала. Предложения по "упрощению системы" приветствуются.

Разработку лучше выполнить по "шаблонным" решениям модулей/библиотек, с помощью которых это можно реализовать без "самописных" историй (если возможно).

Продумать ведение сервисных логов+уведомлений админа о техническом сбое в системе с кодом и разделом ошибки+ регулярное создание бэкапов (полный дефолтный после разработки+раз в день БД Лидов=Заявки/Заказы и Поставщиков=Запросы/Заказы и Список событий)/

Для начала, как "базовую версию" можно сделать простой дизайн и функционал, чтобы до конца продумать алгоритмы на примере "тестовой системы". Дальше будем добавлять функционал системы по тем бизнес-процессам, которые уже заведены в компании (но пока делаются вручную сотрудниками).

Для понимания общей концепции системы, варианты работы Пользователя:

а) ЛИД->заявка->проверка наличия->оформление заказа Покупателя->отгрузка+смс сопровождение

б) ЛИД->заявка->проверка наличия->оформление заказа Покупателя->оформления заказа Поставщику

б) ЛИД->заявка->проверка наличия->оформление заказа Покупателя->оформление запроса Поставщику->получение ответа Поставщика ->согласование с клиентом->оформления заказа Покупателя->оформления предзаказа Поставщику ->отгрузка+смс сопровождение

в) ЛИД->заявка->подбор артикула->проверка наличия->оформления заказа Покупателя->отгрузка+смс сопровождение

г) ЛИД->заявка->подбор артикула->проверка наличия->оформление заказа Покупателя->оформление запроса Поставщику->получение ответа Поставщика ->согласование с клиентом->оформления заказа Покупателя->оформления предзаказа Поставщику ->отгрузка+смс сопровождение

д) ЛИД->заявка->недозвон=перенос звонка->далее по сценарию

е) ЛИД->редактировать заявку/заказ->продолжить согласование заявки/заказа

ж) ЛИД->редактировать заявку/заказ->отмена заявки/заказа

Начни отклик с "хочу проект" + примеры работы с парсерами + почасовой рейт+ общий опыт работы (специализация).