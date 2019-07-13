Есть сайт shop.do-it.fit У него есть теги (подкатегории) http://prntscr.com/oe1g0c 1) Нужно сделать их по формату как на магазине https://www.optstrong.ru/catalog/ - http://prntscr.com/oe1gwr 2) Нужно сделать реализацию тегов (или фильтра) по брендам http://prntscr.com/oe1ge9
Корректировка дизайна главной стрницы
Сайт на Wordpress, тема Betheme.
Необходимо, с помощью дочерней темы внести изменения в дизайн главной страницы.
Что-то через встроенный конструктор (типа Elementor) надо поменять, а что-то стилями и файлах шаблона придется изменить.
Требование:
- Хорошее знание ядра WP (хуки, кастомазинг и т.п. необходимо понимать как это работает и должен быть опыт работы с этим).
- Хорошее знание CSS
- Чувство стиля
Пожалуйста, обращайтесь, только если соответствуете требованиям. По результату сразу будет виден ваш уровень. Я программист.
Подробное ТЗ по запросу.
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