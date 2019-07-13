Корректировка дизайна главной стрницы

Сайт на Wordpress, тема Betheme.

Необходимо, с помощью дочерней темы внести изменения в дизайн главной страницы.

Что-то через встроенный конструктор (типа Elementor) надо поменять, а что-то стилями и файлах шаблона придется изменить.

Требование:

- Хорошее знание ядра WP (хуки, кастомазинг и т.п. необходимо понимать как это работает и должен быть опыт работы с этим).

- Хорошее знание CSS

- Чувство стиля

Пожалуйста, обращайтесь, только если соответствуете требованиям. По результату сразу будет виден ваш уровень. Я программист.

Подробное ТЗ по запросу.