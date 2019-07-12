Заказ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки221 просмотр

Заказ

6 лет назад
Junior33
Евгений 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад
$197
5 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад