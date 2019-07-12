На сайте есть слайдер из списка номеров (Вложение №1). Необходимо сделать загрузку в этот список из xls файла в админке Wordpress. На каждую вкладку предусматривается свой список номеров - значит должна быть возможность ...
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