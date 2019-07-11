Объединить php с html

Есть движок самописный у меня со стандартным шаблоном, есть другой сайт на таком же движке, но с другим шаблоном, я выкачал другой шаблон с сайта и залил поверх текущего шаблона, новый дизайн отображается корректно, так как структура сайтов одинаковая. Но отображается выкачанный дизайн только через выкачанный index.html. Через index.php отображается старый дизайн, а нужно что бы через index.php отображался новый. Мне помогли вчера сделать что бы через index.php отображался дизайн, просто в него вставили подгрузку css в index.php, но я проверил там авторизация и регистрация не работала, видимо нужно связать ещё некоторые файлы.

PS не знаю так или не так мне сказали нужно перенатягивать шаблон, с расстановкой переменных