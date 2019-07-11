На сайте http://zastroy.ru/. (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии. Пример функционала и общего результата как ...
Поправить баги в js сайта
Сайт http://sberland.dgprod.ru/
Сделан на yii2, js собирается через gulp. Необходимо:
- сделать ручной ввод этого поля https://yadi.sk/i/oTki9dEszO0lCw, чтобы менялись данные на шкале слева
- передать переменные по сроку и стоимости на бек для отправки письма
Код на bitbucket, предоставим доступ.
Заявки фрилансеров
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